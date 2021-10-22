РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 окт. В пятницу в Мытищинском историко-художественном музее открылась выставка-конкурс им. Виктора Попкова Международного художественного фонда. В этом году выставка проводится в 15-й раз, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«Выставка собрала более 45 работ живописи и 3 – скульптуры. Художники, которые здесь представили свое творчество, пишут в разной технике и на разные темы. Но всех их объединяет особое отношение к Виктору Ефимовичу, его творчеству и его наследию», – сказала сопредседатель Московского объединения художников Международного художественного фонда, заслуженный работник культуры РФ Лариса Комарова.

Конкурс им. Попкова поддерживает художников с ярким самобытным стилем, вне зависимости от званий и регалий, открывает дорогу в большое искусство молодым талантам, дает возможность взглянуть по-новому на творчество зрелых мастеров и зарубежных участников.

«Попков был связан с Мытищами – здесь прошло его детство, он учился тут в школе и здесь же похоронены его родители. Поэтому для нас это очень знаковое событие, которое мы особенно отмечаем каждый год», – отметила Комарова.

Попков – художник «сурового стиля» – направления в советском искусстве конца 1950-х – начала 1960-х годов. Для этого стиля характерны монументализированные композиции, обобщенные, лаконичные формы, энергичный ритм, крупные цветовые пятна в отличие от лакировочной деталировки сталинского искусства.

Наследие художника – это 90 картин в Третьяковской галерее, 20 картин находятся в Русском музее, остальные разбросаны по музеям и частным коллекциям в России и за рубежом.

«Он очень ярко о себе заявил, буквально первая его дипломная работа была приобретена Третьяковской галереей. Впоследствии к нему пришла известность, когда он выставил своих рабочих. В отличие от сталинского периода, где рабочие были с лучезарными улыбками и детализировано прописаны, «суровый стиль» предполагает изображение людей в серьезных обстоятельствах», – отметила искусствовед Международного художественного фонда Оксана Ермолаева-Вдовенко.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей и участников состоится 12 ноября в 16:00. Выставка продлится до 28 ноября. Адрес музея: г. Мытищи, ул. Мира, д. 4, телефон: 8(495)586-52-98.