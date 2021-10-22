РИАМО - 22 окт. На сегодняшний день среди госпитализированных пациентов с Covid-19 в Подмосковье порядка 15% прошли вакцинацию, сообщила в пятницу журналистам заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Среди всех вакцинированных у нас в Московской области - 3,7 млн - заражаются коронавирусной инфекцией менее 1%. Если посмотреть наши стационары, сколько в них поступает (вакцинированных за весь период пандемии - ред.), эта цифра составляет 15%», - рассказала Стригункова.

Она добавила, что среди госпитализированных есть люди, которые прошли вакцинацию более шести месяцев назад. Кроме того, вакцина позволяет перенести болезни в более легкой форме.

Врачи настоятельно рекомендуют прививаться от коронавируса. Это можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации в Подмосковье.

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