РИАМО - 22 окт. Ряд категорий сотрудников должен быть переведен работодателями Подмосковья на удаленный формат работы с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года, сообщил постоянный представитель губернатора Московской области в Мособлдуме Александр Горбылев.

«В Московской области с 25 октября введена обязанность перевода сотрудников на дистанционно форму работы. Это касается всех сотрудников старше 60 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, за исключением вакцинированых и преболевших», - сказал Горбылев.

Помимо этого, на удаленку должны перейти еще 30% сотрудников, также за исключением вакцинировавшихся и переболевших.

С 28 октября по 7 ноября в регионе вводятся нерабочие дни и закрываются кафе, торговые точки (кроме аптек и продовольственных), кинотеатры, зоопарки и др.

На этот период временно закрытые учреждения могут выделить персонал для охраны своих помещений, а также для исполнения процессов, которые не могут быть приостановлены. Остаться на работе могут и специалисты, которые осуществляют начисление и выдачу заработной платы.

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