РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. В городском округе Люберцы завершили комплексное благоустройство запланированных на текущий год 38 дворовых территорий, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Завершили комплексное благоустройство дворовых территорий в городском округе Люберцы. В этом году мы облагородили 38 дворов, установили 33 детские и 17 спортивных площадок. В следующем году планируем благоустроить 68 дворовых территорий, за них наши жители проголосовали на портале «Добродел», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что все работы велись с учетом пожеланий жителей и в соответствии со стандартами – это обязательные элементы: детская игровая площадка, озеленение, освещение, обустройство парковочного пространства, контейнерная площадка, информационный стенд, лавочки и урны.

«Дорогие друзья! Если у вас есть пожелания или предложения по данному вопросу, отправляйте на личную почту: glava@lubreg.ru», – добавил Ружицкий.