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Пелагия Тихонова
В Тимирязевском парке находится необычная спортивная площадка в старославянском стиле. Все тренажеры построены вручную из дерева, шин и старого железа.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Ее основали в 1998 году два брата – Андрей и Василий Михайловы. Все началось с простого турника, который мужчины поставили, чтобы заниматься спортом под открытым небом.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Их идею поддержали местные жители – площадку начали активно застраивать и другими тренажерами, сохраняя при этом общий стиль и основную задумку.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Площадку украшают деревянные истуканы авторства одного из спортсменов. Резные фигуры являются своеобразными хранителями качалки.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
У всех тренажеров необычные старорусские названия: «Ерофеич», «Шалтай-Болтай», «Полет гагары», «Медвежьи ладушки». Их прототипы – различные предметы обихода крестьян в древности.
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Пелагия Тихонова
Так, например, тренажер «Колодец» имеет схожую конструкцию с настоящим колодцем, только без скважины. Он направлен на тренировку мышц всего тела.
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Пелагия Тихонова
На площадке также есть дубины, мощные гантели из деревянных срубов, гири, обтянутые крупной цепью.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Для утяжеления здесь используются автомобильные диски, металлолом и даже булыжники, собранные в деревянную емкость.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Все конструкции являются авторским проектом Андрея Михайлова. Придумывая тренажеры, мужчина отталкивается от подручных средств и материалов, которые у него есть.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Местные жители говорят, что заниматься сюда приходили и многие знаменитости – спортсмены Джефф Монсон, Михаил Кокляев, Кирилл Сарычев.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Спортивная площадка находится в парке Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. Чтобы до нее добраться, нужно сойти с железнодорожной станции Гражданская и идти по средней тропинке около пяти минут.
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