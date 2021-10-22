РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. С начала 2021 года нарушители масочного режима в общественном транспорте Люберец заплатили 1 млн 245 тыс. рублей штрафов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

По количеству заболевших Covid-19 Люберцы находятся на 2 месте в Подмосковье. В связи с этим в округе усилили контроль соблюдения масочного режима. Регулярный мониторинг проводят в общественном транспорте Люберец с участием полиции и надзорных органов, а также волонтеров.

Масочный режим одинаково действует для водителей и пассажиров. Проверяют вестибюли железнодорожных станций, платформы, остановки, автобусы и маршрутные такси.

«Согласно КоАП Московской области, штраф за нарушение масочного режима составляет 4 тыс. рублей, за повторное невыполнение требования – 5 тыс. рублей. С начала текущего года составлено 249 протоколов, сумма штрафов – 1 млн 245 тыс. рублей», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что еще одна из мер борьбы с болезнью – дезинфекция автобусов. Полная обработка салона – утром перед выездом на линию и вечером после окончания смены. Ручки, двери, поручни, руль, подлокотники – после каждого рейса.

«Дорогие друзья! Берегите себя! Не забывайте, что только вакцинация и маски позволят защитить свою жизнь и жизнь близких», – добавил Ружицкий.