РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. Автомобиль сбил ребенка во дворе дома на улице Правды в Подольске, по данному факту проводится проверка, сообщает группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

21 октября в 18:48 на улице Правды у дома №17/1 водитель легкового автомобиля на внутридворовой территории совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

В результате ДТП ребенок получил травмы и обратился за медицинской помощью.

По факту наезда проводится проверка, в результате которой установят все обстоятельства произошедшего.