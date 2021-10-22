РИАМО - 22 окт. В Подмосковье дополнительно развернут порядка 300 коек для пациентов с коронавирусом. В регионе растет число госпитализаций, сообщила в пятницу журналистам зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«У нас сейчас 10 тыс. пациентов лежит. 11,6 тыс. коек у нас уже функционирует. Практически сегодня мы откроем, развернем еще порядка 300 коек», - рассказала Стригункова.

Она добавила, что в настоящее время подмосковный парк «Патриот» не используется в качестве временного госпиталя. Тем не менее, его также в очередной раз могут использовать для размещения больных коронавирусом в случае необходимости.

Рост заболеваемости коронавирусом в Подмосковье фиксируют уже седьмую неделю. По количеству выявленных случаев эта волна превосходит предыдущие. Цифры могут продолжить расти до декабря.

Ожидается, что стабилизировать ситуацию удастся с помощью мер, которые принимает правительство региона. Так, с 28 октября по 7 ноября в Московской области вводятся нерабочие дни, когда будет закрыто большинство учреждений и торговых точек.

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