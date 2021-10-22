РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. В Подольске полицейские задержали рецидивиста, который пытался ограбить женщину, сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 52-летней местной жительницы о том, что возле подъезда одного из домов на улице Ленинградской неизвестный пытался вырвать у нее сумку. Сумма материального ущерба составила 10 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 42-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cт. 30 и 161 УК РФ (покушение на грабеж). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.