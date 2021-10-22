РИАМО - 22 окт. Машина наехала на женщину с двумя детьми в результате столкновения с другой машиной на Домодедовской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла в районе 1 корпуса дома 34 по Домодедовской улице. Водитель автомобиля Audi, совершая поворот во двор, столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Kia. В результате чего одну из машин отбросило на тротуар, где в этот момент шла женщина с двумя детьми.

В результате происшествия пострадал трехлетний ребенок. Прибывшие медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб правой голени. Его мать и второй ребенок, находившийся в коляске, не пострадали.

Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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