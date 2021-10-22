РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. Члены Общественной палаты Подольска единогласно проголосовали за создание в здании бывшего Дома книги многофункционального культурного центра, сообщает администрация округа.

Заседание совета Общественной палаты прошло в четверг. В нем также приняли участие представители администрации, депутаты округа, всего около 20 человек.

На комиссии по образованию, культуре, спорту, молодежной политике Общественной палаты единогласно проголосовали за создание многофункционального общественно-культурного центра в здании на проспекте Ленина, 158. Центр должен охватить все категории населения. В помещении планируют создать площадки-трансформеры. В утренние часы использовать их будут для занятий и концертов по программе «Активное долголетие», а в вечернее — для реализации творческих возможностей молодежи.

В верхней части помещения, так называемом полубалконе, разместят картинную галерею, будут проводить мастер-классы. Также сделают кинозал, камерную сценическую площадку, зону коворкинга, современный библио-холл с книжной лавкой подольских писателей и литературных новинок, арт-кафе.

Многоквартирный жилой дом с пристройкой на проспекте Ленина построили в 1974 году. В нем в муниципальной собственности числится нежилое помещение площадью 1 983 кв. м. С 1995 года его арендовало ООО «Дом книги» под торговый зал для продажи печатной и сувенирной продукции, канцелярии. В связи со сложной экономической ситуацией арендатор принял решение о ликвидации предприятия и помещение освободили от инвентаря и оборудования. Сейчас оно в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта.

С 4 августа помещение свободно от договорных обязательств. В настоящее время объект находится под охраной ООО «Частная охранная организация «Волгарь».

По поручению главы муниципалитета Николая Пестова в официальном аккаунте администрации в социальной сети «ВКонтакте» проводился сбор предложений о дальнейшей судьбе Дома книги. Подольчане могли проголосовать за ряд вариантов. В итоге за молодежный медиацентр (кинотеатр, пространство для лектория и т.д.) отдали 42% голосов, многофункциональный общественно-культурный центр (филармония, концертно-лекционный зал и тд.) — 21%, детскую школу искусств — 15%, книжный магазин — 21%, свои варианты в комментариях оставили 50 человек.