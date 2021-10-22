РИАМО - 22 окт. В Подмосковье до декабря прогнозируют высокие показатели роста числа заболевших коронавирусом. На ситуации сказывается осенний сезон ОРВИ, сообщила в пятницу журналистам заместитель председателя правительства региона – министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Если делать прогноз с учетом случаев ОРВИ и всего прочего, что у нас происходит каждую осень, мы прогнозируем, что она будет приблизительно такая же, как прошлая осенняя волна. То есть до декабря месяца мы будем идти на достаточно высоких цифрах по выявляемости и госпитализации», - рассказала Стригункова.

Она добавила, что если действующие меры борьбы с коронавирусом помогут, то волну пандемии удастся сократить.

Для стабилизации сложившейся ситуации в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. Закрыты будут кафе, магазины, фитнес-центры, салоны красоты, библиотеки, кинотеатры и зоопарки. В детских садах, школах, вузах и колледжах объявляются каникулы.

В регионе будут работать продуктовые магазины, аптеки и торговые точки с товарами первой необходимости.

Работодатели должны будут с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года перевести часть сотрудников на удаленку.