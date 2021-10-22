РИАМО - 22 окт. Российские автовладельцы в этом году стали больше тратить денег на парковку и чаще оплачивать штрафы, сообщает пресс-служба сервиса ЮMoney.

Средний чек за парковку в 2021 году стал на 19% больше, чем в прошлом, и составил 225 рублей. Средний оборот на одного пользователя вырос на 38%, до 570 рублей. По данным аналитиков, рост показателей связан с тем, что в 2020-м многие автолюбители работали на удаленке и пользовались платными парковками значительно меньше.

При этом средний платеж за нарушения ПДД за год не изменился и составил 511 рублей, однако штрафы стали оплачивать чаще. Средний оборот на одного пользователя в месяц в этой категории вырос на 8,2% и составил 1004 рубля.

Средний чек на бензин в 2021 году увеличился примерно на 10% по сравнению с прошлым годом и составил 1170 рублей. За техобслуживание и ремонт авто россияне в этом году отдают в среднем по 4495 рублей.