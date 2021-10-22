РИАМО - 22 окт. Фонд содействия инновациям (ФСИ) открыл прием заявок на участие в 2 новых конкурсах: «Умник-Электроэнергетика» и «Международные инновации из России». Региональные компании приглашают поучаствовать и воспользоваться поддержкой при оформлении заявок, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.

«В Подмосковье накоплен большой потенциал в сфере инноваций, поэтому наши компании интересны как частным, так и государственным инвесторам. Только по программам конкурса «Умник» в прошлом году 17 подмосковных инновационных компаний смогли привлечь в ФСИ 8,5 млн рублей. Всего победителями конкурсов ФСИ в прошлом году стали порядка 60 региональных компаний, которые суммарно привлекли более 400 млн рублей на развитие своих проектов», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Конкурс ФСИ «Умник-Электроэнергетика» направлен на поддержку инновационных разработок для предприятий электроэнергетического комплекса. Победители конкурсного отбора получат по 500 тыс. рублей. Заявки принимают до 20 декабря.

Конкурс «Международные инновации из России» проводится для оказания финансовой поддержки малым инновационным предприятиям по выполнению НИОКР при создании экспортоориентированной продукции. Предприятие-победитель сможет получить грант в размере 15 млн рублей. Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 15 ноября.

Дополнительные консультации по вопросам участия в конкурсном отборе предоставляются сотрудниками подмосковного Мининвеста по электронной почте или по телефону: babaykinaa@mosreg.ru, 8(498)602-06-04 доб. 40857 (Бабайкин Андрей Андреевич); chudinovvn@mosreg.ru, 8(498)602-06-04 доб. 40823 (Чудинов Виктор Николаевич).