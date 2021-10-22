РИАМО – 22 окт. Производство дизельного топлива нарастили на Московском НПЗ на 0,75% после модернизации установки. Предприятие завершило модернизацию установки переработки тяжелых нефтяных фракций, сообщает пресс-служба «Газпром нефти».

Выполненные работы позволили увеличить производство светлых нефтепродуктов, в том числе на 0,75% повысить годовой выпуск дизельного топлива, включая современные зимние сорта. Проект реализован в рамках программы модернизации завода, которую с 2011 года ведет «Газпром нефть».

Производительность установки увеличилась на 50% благодаря работам. Там было обновлено насосное и теплообменное оборудование и система воздушного охлаждения. Также были подключены современная противоаварийная защита и цифровая система управления технологическим процессом.

«Постоянное усовершенствование действующих установок – это важная часть модернизации Московского НПЗ. Современные технологии, новое оборудование, повышение уровня автоматизации позволяют планомерно повышать эффективность и экологичность производства», – отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.