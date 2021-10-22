РИАМО - 22 окт. Представители управления системой образования Волоколамского округа и родители учеников начальной школы №4 проверили качество питания в образовательном учреждении в рамках губернаторского проекта «Родительский контроль». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Родители проверили работу школьной столовой и оценили качество питания. По итогам проверки представители группы родительского контроля остались довольны организацией питания в учебном заведении.

В 2020 году в Подмосковье стартовал проект «Родительский контроль». Теперь мамы и папы могут прийти в школьную столовую, попробовать блюда, предлагаемые детям, и оценить их качество.

Записаться на проверку можно у директора школы или классного руководителя ребенка, а также через Школьный портал региона. Во втором случае необходимо зайти в раздел «Родительская», перейти в раздел «Школьное питание», а после выбрать дату и время, нажав кнопку «Записаться».