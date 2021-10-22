РИАМО - 22 окт. В Подмосковье уже седьмую неделю наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, показатели бьют рекорды, сообщила в пятницу журналистам заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Мы растем (по числу заболевших Covid-19 - ред.) уже седьмую неделю. Мы выявляем случаев коронавирусной инфекции больше, чем в какую-либо из предыдущих волн. <…> Мы побили все рекорды как по госпитализации, так и по выявлению заболеваемости», - рассказала Стригункова.

За прошедшие сутки в регионе выявили 2428 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев составляет 493 343.

Для стабилизации сложившейся ситуации в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. Закрыты будут кафе, магазины, фитнес-центры, салоны красоты, библиотеки, кинотеатры, зоопарки.

Кроме того, работодателей обязали минимизировать количество персонала, присутствующего в офисе, с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года.

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