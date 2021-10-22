Дом культуры «ГЭС-2» откроет свои двери для посетителей 4 декабря, однако первая публичная программа состоялась еще в середине августа. Тогда установка скульптуры «Большая глина № 4» художника Урса Фишера на набережной возле нового культурного пространства вызвала неоднозначный отклик жителей столицы. Обозреватель РИАМО прогулялась по территории «ГЭС-2» с медиатором Екатериной и узнала, каким будет Дом культуры от архитектора Центра Жоржа Помпиду Ренцо Пьяно.

Споры о «Большой глине»

Знакомство москвичей с «ГЭС-2» началось c медиаций, которые проводились с конца августа до конца сентября. Это особый тип взаимодействия с посетителями, отличающийся от обычных экскурсий возможностью высказать свою точку зрения.

По словам медиатора Екатерины, за время осенних туров москвичи спорили не только о скульптуре Урса Фишера «Большая глина № 4», но и о необходимости масштабной реконструкции в центре Москвы, аллегоричности высаженных берез и будущих проектах фонда V–A–C.

Десятиметровая скульптура из алюминия – увеличенный слепок смятого куска глины. Это вполне в духе Урса Фишера, который славится тем, что работает с пластичными материалами – воском, хлебом, овощами. Работа художника олицетворяет не только начало начал, но и доступность творческого жеста, ведь из глины могут лепить абсолютно все. Это важно для понимания миссии Дома культуры, который будет доступен и понятен широкой публике.

Сейчас оживленные споры о «Большой глине» утихли – к скульптуре москвичи стали относиться нейтрально. Тем более это временная инсталляция.

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Как устроен новый Дом культуры

По концепции «ГЭС-2» – это не просто музей современного искусства с мастерскими художников, а переосмысление концепта советского Дома культуры, где сочетаются разные виды искусства. Задумка организаторов связана с развитием новаторского художественного производства через диалог между выставками, музыкальными, театральными, хореографическими событиями, кинопоказами и просветительской деятельностью.

В правой части здания будут находиться квартиры художников-резидентов, а слева расположат ресторан. Также внутри здания будут галереи, актовый зал, библиотека, пространство для детей, магазин, ресторан и кафе. Причем выставки расположат на трех подземных этажах.

Здесь планируют проводить бесплатные программы для людей разных возрастов и творческих интересов, выставки, рейвы, концерты. Еще в числе направлений деятельности – исследовательская работа и медиация.

В так называемых «Сводах» – бывших винно-водочных складах – уже работают восемь художественных мастерских, где разные творческие люди трудятся над десятью проектами по программе ColLab, которая дает возможность начинающим художникам реализовать свои проекты в разных областях.

Здесь работают с деревом, тканью, металлом и другими материалами, а также есть мастерские по фото, видео, звуку. Художники могут применять и исторические ремесленные техники, например, ручные станки для ткани. Пространство устроено таким образом, чтобы все творцы могли свободно перемещаться между мастерскими и взаимодействовать друг с другом в зоне коворкинга.

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Из электростанции в экологичный ДК

Здание бывшей электростанции для Дома культуры выбрано не случайно. Фонд V–A–C имеет большой опыт по реализации художественных проектов на нехудожественных площадках.

В начале прошлого века в здании располагалась трамвайная электростанция, которая была второй в Москве, отсюда и название «ГЭС-2». В этот период в столице шла масштабная электрификация, и станцию стали использовать для питания сети трамваев. Фасад здания проектировал известный архитектор Василий Башкиров, а уникальную конструкцию крыши – инженер Владимир Шухов. Постройка в неорусском стиле с большими окнами и башенкой с часами напоминала здание вокзала.

Закрыли электростанцию только в 2006 году – из-за износа оборудования и возросшей стоимости производимой энергии. А в 2009 году здание включили в список объектов культурного наследия регионального значения.

За реконструкцию нового культурного пространства с 2014 года отвечает именитое архитектурное бюро Renzo Piano Building Workshop, которое построило Центр Жоржа Помпиду в Париже, научный музей NEMO в Амстердаме, небоскребы «Нью-Йорк-Таймс-билдинг» и лондонский «Шард».

Специалисты архитектурного бюро решили сохранить исторический фасад с панорамными окнами и открыть крышу, которая стала стеклянной. Внутри здания сделали свободную планировку, убрав стены и перекрытия. Теперь пространство организовано по принципу интуитивной прогулки.

Некоторые исторические объекты сохранили и внутри здания, например, верхний кран-балку и рельсы, разработанные для котельной. Возможно, художники найдут им применение в своих проектах.

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Березовая роща, смотровая площадка и трубы

Дом культуры «ГЭС-2» обзавелся и новыми интересными объектами. В их числе березовая роща с бельведером, актовый зал для концертов, театральных постановок и кинопоказов на 420 мест и вентиляционные трубы «гусеницы».

Зеленый уголок для прогулок рядом с «ГЭС-2» состоит из почти 630 берез, которые имитируют русский лес. Проложенная между деревьями тропа ведет на панорамную смотровую площадку, идущую параллельно Патриаршему мосту.

В роще можно увидеть оставшиеся элементы электростанции, которые раскрашены в разные цвета. Пока что роща закрыта для массовых посещений, но в конце лета здесь проводили дыхательные практики и занятия творческих мастерских.

Рядом расположена скульптура «Пространство света» Джузеппе Пеноне, представляющая собой медный слепок лиственницы в восьми кусках. Это вторая часть инсталляции. Первая – нашумевшая «Большая глина». Казалось бы, в них мало общего, но, если присмотреться, отпечатки пальцев здесь можно увидеть на внутренней поверхности «стволов».

Тема экологии и связи человека и природы, поднятая в работе Джузеппе Пеноне, перекликается с концепцией здания, которое реконструировано по принципам экологичности – на крыше установлены солнечные батареи, есть система для сбора дождевой и талой воды, зарядные устройства для электромобилей, а навигацию внутри осуществляют с помощью световой проекции.

Интересное решение специалисты архитектурного бюро нашли и для 70-метровых синих труб, раньше ассоциировавшихся с загрязнением. Теперь в них установили систему фильтрации, которая подает в «ГЭС-2» очищенный воздух. Кстати, обратно воздух выходит из выведенных из-под земли белых труб «гусениц», как в Центре Жоржа Помпиду в Париже.

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Открытие и первая программа

Официальное открытие Дома культуры «ГЭС-2» состоится 4 декабря. Уже запланирована программа на три года под общим названием «Святые варвары, или Оба хуже». Она будет состоять из пяти сезонов.

В центре внимания – российская культура последних десятилетий и все, что на нее повлияло. Первый сезон будет называться «Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?» В его проектах можно будет узнать, как западная культура, в том числе через мыльные оперы, повлияла на нас: приблизился ли наш менталитет к западному, что у нас в культуре прижилось, а что мы так и не смогли принять. Одним из центральных проектов станет перформанс исландского художника Рагнара Кьяртанссона, который переснимет «Санту-Барбару» с участием большого количества приглашенных актеров, которые очень похожи на героев оригинального сериала.

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