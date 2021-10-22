РИАМО - 22 окт. Полицеские в Москве пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере аренды недвижимости на общую сумму свыше 2 млн рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Аферисты предлагали помощь в поиске жилых помещений, сдаваемых в аренду. Информацию об оказании таких услуг они размещали на сайтах бесплатных объявлений. После внесения предоплаты гражданам передавали контакты псевдохозяина жилья. Он договаривался с гражданами о времени посещения квартир, а затем переносил встречи и после не выходил на связь.

Оперативники задержали 9 подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. В результате махинаций аферистов примерно 150 гражданам причинен ущерб на сумму свыше 2 млн рублей.

«Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.