РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Единоросс Ашот Маргарян из Люберец занял пост заместителя председателя молодежного парламента регионального уровня, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Назначение состоялось на первом заседании молодежного парламента 6-го созыва. Его открыл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он поздравил молодых парламентариев с началом работы и пожелал не сбавлять активного темпа, набранного предыдущим составом.

Новый созыв представили председатели муниципальных подразделений, Ашот Маргарян возглавляет молодежный парламент Люберец. В новом качестве ему предстоит курировать работу 2 из 6 существующих при областном парламенте комиссий. Ашот – член «Единой России», он организует работу общественной приемной местного отделения партии с сентября 2021 года, успешно совмещая молодежное направление.

По словам Маргаряна, в Люберцах при местном совете депутатов молодежный парламент действует с 2016 года. Но зародилась эта структура намного раньше.

«У нас есть все условия для участия молодых и активных в политической жизни округа. Большая честь – представлять их интересы на уровне региона. Работа в качестве заместителя председателя областного парламента накладывает еще большую ответственность, но работа с люберецкой молодежью не станет менее активной», – сказал Маргарян.