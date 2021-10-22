РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Арендаторы недвижимости городского округа Люберцы погасили почти 10 млн рублей отсроченных платежей с начала года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Почти 33% суммы арендных платежей, предоставленной арендаторам Подмосковья во время пандемии, вернулась в бюджеты городских округов и Московской области в этом году. Поступления составили свыше 126,4 млн рублей, – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она пояснила, что каждую неделю арендаторы государственной и муниципальной собственности и земли перечисляют в бюджеты от 2 до 4 млн рублей. Платежи происходят по графику, согласованному с арендодателем и посильному для арендатора. Мера поддержки бизнеса, введенная правительством РФ в период пандемии, позволяет погасить отсрочку в течение 2021 и 2022 годов, чтобы у предпринимателей была возможность сделать это без урона для своего дела.

«Наибольшие суммы погашенных арендных платежей с начала года перечислили арендаторы Балашихи, сумма которых составила 14,7 млн рублей. В Люберцах – 9,8 млн рублей», – добавила Адигамова.