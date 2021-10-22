РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. Качество уборки мест общего пользования проверили в многоквартирном доме на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики Подольска, выявленные нарушения УК должна устранить до 25 октября, сообщили в теротделе администрации округа.

Сотрудники теруправления администрации округа Владимир Жуков и Оксана Гизун в присутствии менеджера клининга ООО «УК Август ЖКХ» Галины Полозко проверили информацию, размещенную жителем в соцсети «ВКонтакте». Они осмотрели 2-й подъезд дома №3 на бульваре 65-летия Победы.

Комиссия установила, что в целом уборка помещений общего пользования производится, график уборки вывешен в подъезде. Последний раз дезинсекцию помещений выполнили 29 сентября. Насекомых и следов их жизнедеятельности в подъезде не выявили. Пыль на почтовых ящиках отсутствовала. При этом нашли недостатки в уборке тамбуров переходных балконов и пролетов пожарной лестницы. Управляющей компании ООО «УК Август ЖКХ» рекомендовали устранить недостатки в срок до 25 октября.

Теруправление решило увеличить количество контрольных осмотров уборки мест общего пользования в связи с участившимися жалобами жителей на управляющие компании.