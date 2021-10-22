РИАМО - 22 окт. СК возбудил уголовное дело после смерти мужчины и отравления контрафактным алкоголем двух его знакомых на юго-западе Москвы, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел в кафе на улице Академика Семенова 11 октября. Трое мужчин пили принесенную с собой алкогольную продукцию, которую им продали неизвестные в Подмосковье. После этого они были госпитализированы с отравление метанолом. Позже один из мужчин умер, несмотря на усилия врачей.

«Проверяется информация о покупке одним из потерпевших нелицензированной алкогольной продукции с признаками контрафактности. Следствие не связывает данный случай с аналогичными происшествиями в других регионах РФ», — сказала Иванова.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.