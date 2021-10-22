РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 окт. В рамках программы «Активное долголетие» в спорткомплексе «Котельники» провели занятие по дыхательной гимнастике для пенсионеров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Занятие провел председатель совета ветеранов Михаил Набокин. В начале занятия инструктор ознакомил участников с правилами правильного дыхания и обучил всех правильному выполнению вдохов, выдохов. После овладения данной техникой участники перешли к выполнению дыхательной гимнастики.

После дыхательной гимнастики любители настольного тенниса устроили мини-турнир.