РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 окт. На прошлой неделе в городском округе Мытищи произошло 3 дорожно‑транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, сообщается на сайте администрации округа.

14 октября в 18:40 на 1-м Рупасовском переулке напротив д. 17 водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

15 октября в 21:10 на ул. Мира напротив д. 35 водитель легкового автомобиля наехал на ребенка, который выехал на проезжую часть на самокате.

16 октября в 16:20 на ул. Юбилейной напортив д. 6 машина сбила несовершеннолетнего, который переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

В результате наездов несовершеннолетние получили травмы. По данным фактам проводятся проверки, в результате которых будут установлены все обстоятельства происшествий.