РИАМО - 22 окт. До конца текущего года в имении Ильинское-Усово подмосковного Красногорска появятся 3 музея в рамках Всероссийского проекта «Императорский маршрут», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

С 20 по 22 октября в Калуге проходит Всероссийская конференция регионов-участников национального туристического проекта «Императорский маршрут». Он объединяет 20 регионов России, включая Московскую область. На территории Подмосковья расположено много объектов культурного наследия и достопримечательностей, памятников архитектуры, связанных с Императорским домом Романовых.

21 октября провели церемонию передачи символа проекта «Императорский маршрут» от Калужской области Тульской.

На конференции выступила заместитель руководителя комитета по туризму Московской области Ирина Шилкина. Она рассказала участникам мероприятия, что в регионе ключевые объекты, связанные с «Императорским маршрутом» и династией Романовых, находятся в Сергиево-Посадском городском округе и Красногорске. Также она поделилась планами по продвижению «Императорского маршрута» в Подмосковье.

К концу 2021 года в имении Ильинское-Усово построят 3 музея, образующие единый кластер. Это музей школы и детства в Усове, музей Российского общества «Красного креста» и Августейших владельцев усадьбы Ильинское-Усово в лазарете и музей материнства и младенчества в родильном приюте.

Проект «Императорский маршрут» реализуется при поддержке министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Маршрут расскажет о том, как жила и хранила высокие традиции благочестия семья последнего императора Николая II, о членах императорской семьи Романовых.

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