РИАМО - 22 окт. Согласно значениям, зафиксированным метеостанциями в московских аэропортах, шквалистый ветер в столице усилился до штормовых, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, ветер усилился до штормовых значений из-за прохождения через Москву холодного атмосферного фронта на пике максимального прогрева воздуха в 14-15 часов, в которые фронт максимально обостряется.

Штормовые значения порывистого ветра зафиксировали метеостанции столичных аэропортов: в Шереметьево - 25 м/с, в Остафьево и Домодедово – 26 м/с, во Внуково – 27 м/с.

«До урагана не хватило буквально 3 м/с!», - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он также отметил, что температура воздуха снизилась вдвое за полчаса, с +14 до +7 градусов.