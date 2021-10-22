РИАМО - 22 окт. За соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте Московской области будут следить более 2 тыс. человек. Проезд возможен только в маске, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«Это и сотрудники министерства транспорта, и сотрудники полиции, государственной инспекции по безопасности дорожного движения, а также волонтеры, которым мы очень благодарны за ту помощь, которую они оказывают», - рассказал Гержик.

Министр добавил, что сами перевозчики привлекли своих сотрудников для осуществления контроля за соблюдением масочного режима в период с 28 октября по 7 ноября.

«На проверки выйдут еще более 500 человек. Совместно с Главным управлением региональной безопасности обеспечен контроль на транспорте при участии силовых структур», - уточнил Гержик.

В Подмосковье в связи с со сложной эпидситуацией из-за коронавируса с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. В этот период транспорт будет работать по воскресному расписанию. Социальные транспортные карты невакцинированных пассажиров на эти дни будут заблокированы.

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