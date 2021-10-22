РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 окт. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 10 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 8 091 случай инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 2 428 случаев коронавирусной инфекции.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 493 343 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 8 417 человек, выздоровел и выписался из медучреждений 422 881 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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