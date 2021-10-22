РИАМО - 22 окт. В ходе плановой отработки жилого сектора в Химках правоохранители выявили и ликвидировали наркотический притон в одной из квартир на Куркинском шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейскими установлено, что ранее судимая безработная 35-летняя местная жительница систематически предоставляла жилое помещение для употребления наркотических средств и психотропных веществ наркозависимым людям», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что в момент посещения квартиры полицейские обнаружили в ней людей с внешними признаками наркотического опьянения, их доставили в отдел полиции.

В ходе осмотра квартиры были обнаружены следы и инструменты изготовления и употребления наркотиков, а также изъят сверток с неизвестным порошкообразным веществом общей массой около 0,5 грамма. Вещество было направлено на экспертизу, которая показала, что порошок является наркотическим средством – метилэфедроном.

В отношении хозяйки квартиры-притона возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 232 и статьей 228 УК РФ. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.