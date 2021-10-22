РИАМО - 22 окт. В подмосковных Котельниках мужчина 1978 г.р. нанес тяжелые ножевые ранения своему знакомому 1986 г.р. в ходе ссоры, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавший мужчина был госпитализирован вечером 20 октября из строительной бытовки, находящейся в микрорайоне Опытное поле, с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.

На следующий день правоохранителями был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – знакомый пострадавшего.

Выяснилось, что мужчина ударил пострадавшего ножом в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений.

Нападавший был арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».