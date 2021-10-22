РИАМО - 22 окт. Горожане смогут получить плановую помощь в больницах и поликлиниках в нерабочие дни, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в период пика заболеваемости оказывать плановую помощь очень сложно в связи с тем, что система здравоохранения работает в повышенном режиме. Сегодня часть больниц и поликлиник перепрофилирована на борьбу с коронавирусом.

«Тем не менее, мы видим возможность сохранить плановую помощь, что и будет сделано. И, разумеется, экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин подчеркнул, что Москва никогда, даже в самых сложных условиях, не снижала объемы ни плановой помощи, ни экстренной помощи по онкологии.

Нерабочие дни в столице устанавливаются с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет приостановлена работа сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений и др. Также в городе усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте и такси.

В столице несколько недель подряд ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. За минувшие сутки в Москве было выявлено 8166 случаев Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировано 1 753 847 случаев заболевания.

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