РИАМО - 22 окт. Многие фермерские хозяйства Подмосковья принимают гостей, проводят экскурсии, устраивают мастер-классы. Там также можно узнать много нового об изготовлении сыров, погладить альпаку, попробовать омлет из страусиного яйца, а девушки могут сделать косметику из муцина улитки, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Так, на ферме «ЭкоДеревушка», которая расположена недалеко от Коломны, выращивают еще и крокодилов. Посетители смогут познакомиться с разными видами крокодилов и узнать все об их образе жизни. Еще там выращивают улиток, а гостей учат, как правильно и вкусно готовить этот деликатес.

На ферме «Русский страус» (городской округ Серпухов) находится одна из первых в России страусиных ферм. Там можно познакомиться не только со 150 видами страусов, но и увидеть кур, гусей, вьетнамских поросят и других животных.

А посетителей Истринской сыроварни Олега Сироты научат распознавать сорта сыра и определять его качество, показывают полный цикл превращения молока в сыр и знакомят со знаменитой козой Меркель.

Очаровательных альпак можно увидеть на ферме «Дом альпаки». Их привезли в регион из Перу.

В Талдомском городском округе находится ферма «Коза Ностра», на которой уже много лет выращивают коз зааненской и англо-нубийской породы, а из их молока делают сыры – мягкие с благородной плесенью, полутвердые и твердые.

Еще в Подмосковье предлагают посетить поселение «Миродолье». Оно находится в Сергиево-Посадском городском округе. Там на огромной территории живут десятки семей, которых объединяют общие взгляды на жизнь, хозяйство, воспитание детей и многое другое.

А на биоферме в Дмитровском городском округе разводят виноградных улиток. Помимо интересных экскурсий по ферме, гостям предлагают посетить мастер-классы. На одном из них гостей научат готовить улиток по классическому французскому рецепту с маслом и чесноком, а на другом помогут сделать полезную косметику на основе муцина.

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