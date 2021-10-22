РИАМО - 22 окт. Столкновение 3 автомобилей произошло на Фрунзенской набережной в районе дома 54 у пересечения с улицей Хамовнический Вал в пятницу, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы города. Занята 1 полоса движения в сторону улицы Хамовнический Вал. Для движения свободны 2 полосы.

Сейчас плотность движения в столице составляет 7 баллов из 10. Самая сложная ситуация в центре. Там движение на многих улицах обозначено бордовым цветом.

Еще наблюдаются пробки практически на всем протяжении МКАД. К 18 часам плотность движения вырастет до 8 баллов и начнет спадать только к 21 часу.