РИАМО - 22 окт. Домашний режим для горожан старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями в Москве введен для сохранения их здоровья, так как именно среди этой категории граждан самый высокий уровень смертности, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Мы перевели на домашний режим москвичей старшего поколения. Почему? Потому что 80% всех граждан, которые находятся у нас в реанимации, которые не могут пережить такое заболевание, 80% всех смертей — это люди старше 60 лет. Когда мы видим такой уровень заболеваемости и смертности, необходимо поберечь старшее поколение», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Из-за ухудшения эпидситуации в Москве с 25 октября по 25 февраля вводится домашний режим для горожан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Они должны будут находиться по месту постоянного жительства или на даче.

С 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Их социальные карты буду заблокированы.

Соблюдение домашнего режима и блокировка соцкарт не коснется переболевших Covid-19 и тех, кто вакцинировался.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что домашний режим коснется 1,9 млн пожилых горожан и около 0,6 млн жителей, у которых есть хронические заболевания.