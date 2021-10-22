РИАМО - 22 окт. Красную площадь перекрыли в Москве в целях безопасности после того, как порывистый ветер сорвал со стены Кремля строительные леса и зубец стены, сообщает «Интерфакс».

По словам источника агентства в правоохранительных органах, меры с перекрытием площади введены для обеспечения безопасности граждан.

В ходе падения строительных лесов и зубца с кремлевской стены никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что 22 октября в столице с 10 до 18 часов пройдет порывистый ветер до 20 м/с. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности, жителям города рекомендовано соблюдать особую осторожность на улице.