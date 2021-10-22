РИАМО - 22 окт. Наземный общественный транспорт в Подмосковье с 28 октября до 7 ноября будет работать по расписанию воскресных дней, затем - с 8 ноября - по актуализированному расписанию будних дней, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«С 28 октября по 7 ноября наземный транспорт будет работать по расписанию воскресных дней. После 8 ноября, до улучшения обстановки, будет действовать актуализированное расписание буднего дня и возвращение к 100%-ной транспортной работе будет осуществляться незамедлительно сразу как, мы увидим, что на данных маршрутах есть перегрузка по количеству пассажиров. Железнодорожный транспорт будет работать в прежнем режиме»,- заявил Гержик.

Он напомнил, что использование средств индивидуальной защиты по-прежнему обязательно для всех пассажиров общественного транспорта. Водитель автобуса не начнет движение пока все пассажиры не наденут маски. Соблюдение противопандемических мер обязательно и для сотрудников общественного транспорта. В том числе, для пассажиров и водителей такси.

«Наша транспортная структура - это выход на линию более 9 тыс. автобусов и 550 электричек, 500 различных объектов транспортной инфраструктуры. Ежедневно нашим транспортом пользуются более 7 млн пассажиров. Очень много пожилых людей пользуются электричками и (другим – ред.) транспортом»,- сообщил Гержик.

Нерабочие дни в области продлятся с 28 октября по 7 ноября. Такая мера призвана сдержать рост распространения коронавируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>