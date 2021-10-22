РИАМО - 22 окт. В Подмосковье не будут останавливать дорожное строительство в период нерабочих дней, который продлится с 28 октября по 7 ноября, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Решением областных властей дни с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье будут нерабочими. На этот период приостанавливается работа большинства магазинов, будут закрыты фитнес-клубы, салоны красоты, библиотеки, детские центры, кинотеатры. Школы и детские сады отправятся на каникулы.

«Как и в предыдущем периоде (пандемии Covid-19 - ред.), строительство дорог будет вестись в обычном режиме. Никакой остановки не предусмотрено. <…> На стройплощадках будет усилен контроль по соблюдению (антиковидных - ред.) мер», - сказал Гержик.

Он добавил, что все службы, которые занимаются содержанием дорог, тоже будут работать в штатном режиме.

Ранее Гержик сообщил, что систему QR-кодов для проезда в пассажирском транспорте в Подмосковье вводить не планируется.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>