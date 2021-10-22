РИАМО - 22 окт. Большинство московских театров и музеев работают при финансовой поддержке государства. Власти города окажут им помощь в случае ухудшения эпидситуации, поэтому ввели QR-коды именно для этих заведений, а не для всех учреждений сразу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что это решение принято не только на период нерабочих дней, но и на более длительный срок.

«Почему в этой сфере (введены QR-коды - ред.)? 90% театров и музеев – государственные, либо работают при финансовой поддержке государства. При ухудшении ситуации и город, и Минкультуры будут оказывать необходимую финансовую помощь. Зарплата актеров и других сотрудников не пострадает», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Нерабочие дни в городе будут действовать с 28 октября по 7 ноября. В этот период не будут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы и др. Заведения общепита будут работать только на доставку.

Ранее Собянин заявил, что показатели заболеваемости Covid-19 в Москве достигнут рекордных значений к концу этой недели.

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