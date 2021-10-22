РИАМО - 22 окт. В Подмосковье завершили три этапа мероприятий, направленных на борьбу с борщевиком Сосновского. В 2021 году специалисты обработали 18 тыс. га земель, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

На землях, которые находятся в муниципальной собственности и госсобственность на которые не разграничена, а также на землях в собственности области администрациями муниципальных образований было заключено 48 контрактов с подрядными организациями.

«Наибольшую территорию обработали городские округа: Клин - 3,5 тыс. га; Можайский - 2,7 тыс. га; Сергиево-Посадский - 2 тыс. га; Талдомский и Шаховская очистили от сорняка по 1 тыс. га. Частные собственники организуют проведение обработки своих земельных участков самостоятельно», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

Если собственники откажутся это делать, их ждет предупреждение или административный штраф.

С начала 2021 года уже было выписано более 3,7 тыс. таких штрафов. Их общая сумма составила свыше 400 млн рублей.

Уже сейчас Подмосковье готовится к борьбе с борщевиком в 2022 году. Для этого в регионе приступили к разработке дорожных карт и техзаданий.

Кроме того, будут скорректированы данные единой карты пораженных борщевиком территорий, внесенных на Геопортал Подмосковья.