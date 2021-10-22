РИАМО - 22 окт. Подмосковные власти не планируют вводить систему проезда на пассажирском транспорте по QR-коду из-за осложнения ситуации с коронавирусом, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Мы будем надеяться, что дополнительных мер нам не потребуется. Что нынешняя ситуация <…> перейдет в процедуру снижения количества заболеваемости и тяжести последствий. <…> И мы остановимся на том, что уже приняли, и дополнительных (ограничительных мер - ред.) не будет», - сказал Гержик.

Он порекомендовал жителям готовиться к поездкам в общественном транспорте и заблаговременно приобретать защитные маски. Средства индивидуальной защиты также можно приобрести в автобусах.

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье установлены нерабочие дни. В это время будут закрыты точки общепита, магазины и ТЦ, кроме продовольственных и аптек, а также фитнес-центры, салоны красоты, библиотеки, детские центры, кинотеатры. Кроме того, в указанный период запрещается проводить массовые мероприятия.

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