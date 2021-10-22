РИАМО - 22 окт. Магазины продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости продолжат работать в Подмосковье в период Covid-выходных. Также ограничения не распространяются на предприятия онлайн-торговли, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Из-за осложнения ситуации с коронавирусом дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в Подмосковье нерабочими. В этот период наибольшая часть учреждений и торговых точек будет закрыта.

«Будут закрыты все кафе, бары, рестораны, буфеты и закусочные, кроме доставок и столовых для сотрудников в организациях. Из объектов розничной торговли меры не распространяются на продуктовые магазины, онлайн-торговлю, доставку и вынос, а также на непродовольственную группу товаров первой необходимости», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что в Covid-выходные также будут закрыты салоны красоты, химчистки, бани, солярии, детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах.

«Хочу отметить, что наши коллеги из сферы торговли и обслуживания получили хороший опыт. Многие из них создали свои площадки для онлайн-торговли. Мы видели, что за прошлый год объем дистанционной торговли вырос в 3 раза», - подчеркнул Воскресенский.

Министр добавил, что соблюдение ограничительных мер будет контролироваться, для этих целей задействуют около 400 человек. Они будут проводить разъяснительную работу и проверочные рейды.

«Мы учли опыт прошлого года и собрали статистику с основных складов и распределительных центров, где находятся товары наших основных и федеральных сетей. И я могу вас уверить, что запасов продовольствия по разным категориям хватит для торговли от месяца до полугода», - заключил Воскресенский.

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