РИАМО - 22 окт. Бабушкинский суд Москвы приговорил 26-летнего жителя столицы Юрия Андрюшкова к 3 годам колонии общего режима за умышленный наезд на контролера ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Инцидент произошел 4 декабря 2020 года. Сотрудник АМПП выявил нарушения у водителя Porsche, припаркованного на ул. Менжинского. Инспектор стал фотографировать машину, но водитель умышленно начал движение на автомобиле задним ходом, совершив наезд на контролера.

Водителя признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Мужчина взят под сражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.