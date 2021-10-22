РИАМО - 22 окт. В Подмосковье на месяц продлили прием заявок от предпринимателей, которые реализуют продукцию на онлайн-площадках, сообщила в пятницу журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Если вы реализуете вашу продукцию через онлайн-магазины, через онлайн-каналы продаж, <…> мы субсидируем 50% комиссии для предпринимателей, которые выходят на эту площадку со своим товаров. Мы продлеваем прием заявок еще на месяц», - рассказала Зиновьева.

Она добавила, что в Подмосковье заключили соглашения с девятью крупными торговым онлайн-площадками, такими как «Яндекс», Ozon, Wildberries. Данная мера поддержки будет полезна компаниям, которые в связи с Covid-ограничениями вынуждены перевести работу в онлайн.

«Подмосковное правительство запустило новую меру поддержки. Мы субсидируем процентную ставку для предприятий малого и среднего бизнеса. Процентную ставку в размере ключевой ставки Центрального банка РФ. <…> Сейчас идет прием заявок», - добавила Зиновьева.