РИАМО - 22 окт. Власти Москвы не стали вводить QR-коды для посещения общественных мест вместо введения нерабочих дней из-за того, что в городе сложилась сложная эпидемиологическая обстановка по Covid-19. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«QR-коды являются отчасти стимулирующей мерой для вакцинации. И дают эффект на перспективу. Нам же надо принимать меры здесь и сейчас. В пик заболеваний незамедлительно остановить рост. Как минимум, сгладить нарастающую волну эпидемии заболеваний и смертей», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, чтобы получить эффект от введения QR-кодов, они должны действовать длительное время. И для этого придется ввести их по всей сфере услуг, включая торговлю.

Собянин уверен, что в таком случае бизнес потеряет намного больше, чем от небольших выходных дней.

«Не надо забывать, что в потребительском секторе работает большая часть МСБ и миллионы людей», — заключил столичный градоначальник.

С начала пандемии в Москве выявлено более 1,7 млн случаев заболевания коронавирусом. В Москве нерабочие дни пройдут с 28 октября по 7 ноября. В этот период не будут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы. Заведения общепита будут работать только на доставку.

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