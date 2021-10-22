РИАМО - 22 окт. Более 10% жителей Реутова уже поучаствовали в переписи населения через переписчиков, на переписных участках и через сайт госуслуг, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Подать данные можно несколькими способами, один из них традиционный – при помощи переписчиков, которые приходят на дом. Сейчас в Реутове работают 196 переписчиков-волонтеров. Они отобраны Росстатом из числа студентов, работников госструктур, управляющих компаний и школ. Все прошли специальный курс обучения.

Заместитель главы администрации Реутова Анастасия Гайлиш рассказала, как узнать переписчика.

«У переписчика обязательно должно быть удостоверение – паспорт, который он предъявляет. Также он проходит по домам в специальном жилете, где написано, что именно он занимается переписью населения от Росстата, у него есть планшет, в который он заносит данные. Переписчик не имеет права требовать никаких документов – все проводится путем опроса», – сказала Гайлиш.

Она уточнила, что по домам переписчики ходят по графику. Узнать, когда именно ждать их визита, можно на сайте Всероссийской переписи населения. По данным ВЦИОМ, 43% россиян изъявили желание подать свои данные именно таким способом.

«Заполнить переписной лист можно самостоятельно на сайте государственных услуг. Причем возможность удаленного онлайн-участия появилась впервые именно в 2021 году. Но успеть сделать это нужно до 8 ноября. Всего в анкете 33 вопроса, в том числе личные данные, образование, семейное положение, занятость, а также жилищные условия», – подытожила Гайлиш.

Кроме того, перепись можно пройти в отделении МФЦ. Волонтеры помогут заполнить анкету. В Реутове многофункциональный центр «Мои документы» расположен на ул. Победы, д. 7.

Всего в Реутове открыты 8 стационарных переписных пунктов. Площадки работают на проспекте Мира, д. 10, на улицах Победы, Гагарина, Ленина, Молодежной и еще 2 – на Юбилейном проспекте. Режим их работы в будние дни – с 16:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 18:00. Пройти перепись в многофункциональном центре «Мои документы» на улице Победы можно с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

В этом году Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября.