РИАМО - 22 окт. Порядка 110 тыс. подмосковных компаний смогут получить субсидии в размере одного МРОТ на каждого сотрудника, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее из-за осложнения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин ввел в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В связи с этим представители малого и среднего бизнеса (общепит, гостиницы, предприятия бытовых услуг и другие) получат поддержку - гранты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника. Выплаты начнутся 15 ноября. К такой мере власти уже прибегали весной прошлого года.

«Мы слышали поручение нашего президента о том, чтобы была возобновлена мера поддержки в виде субсидий. <…> Это субсидия в размере одного МРОТ на одного сотрудника. Она будет реализована через Федеральную налоговую службу. Мы посчитали, что у нас в Подмосковье порядка 110 тыс. компаний смогут эту субсидию получить», - сказала Зиновьева.

Она добавила, что в прошлом году такую субсидию получили порядка 115 тыс. подмосковных компаний.

Зиновьева также отметила, что в Подмосковье продолжает работать горячая линия по поддержке бизнеса. Получить консультацию можно по номеру 0150.

«У нас на сегодняшний день в Московской области количество, например, компаний малого и среднего бизнеса - 370 тыс. И их количество приросло практически на 20 тыс. с начала этого года. Заняты в них 1,411 млн человек. <…> В этом году мы начинали со 160 тыс. самозянятых, сегодня их 250 тыс.», - заключила Зиновьева.

В Московской области период нерабочих дней продлится с 28 октября по 7 ноября. В это время будут закрыты точки общепита, магазины и ТЦ, кроме продовольственных и аптек, а также фитнес-центры, салоны красоты, библиотеки, детские центры, кинотеатры. Кроме того, не будут проводиться массовые мероприятия.

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