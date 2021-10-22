РИАМО - 22 окт. С начала 2021 года в медицинские организации Подмосковья поступило 212 единиц реанимационного оборудования – дефибрилляторов, техника была закуплена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Дефибрилляторы применяются при проведении сердечно-легочной реанимации пациенту с остановкой сердца. Закупленное оборудование уже поступило в медицинские организации Подмосковья», - сказала заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что новое реанимационное оборудование поступило в больницы Дмитрова, Ногинска, Электростали, Щелкова и других муниципалитетов Подмосковья. Всего в 2021 году было закуплено почти 300 дефибрилляторов, на их приобретение было направлено более 124 млн руб.

Согласно плану, остальные закупленные дефибрилляторы в количестве 75 штук поступят в медицинские организации региона до конца 2021 года.