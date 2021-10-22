РИАМО - 22 окт. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что теперь россияне могут брать льготную ипотеку для покупки частных домов, пишет РИА Новости.
Ставка по льготному ипотечному кредиту составляет 7%. Раньше его можно было взять на покупку квартиры в новостройке.
«По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов», – рассказал глава кабмина.
Ранее льготную ипотеку продлили до 1 июля 2022 года. Изначально ее ставка составляла 6,5%.
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