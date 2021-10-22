РИАМО - 22 окт. Службы ЦОДД оперативно устраняют последствия непогоды: чинят знаки и светофоры. Всего в мегаполисе активизированы 32 бригады, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Сейчас в некоторых районах идет дождь, а порывы ветра достигают 20 м/с. Если будет необходимость, то число бригад будет увеличено.

Автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах: нужно соблюдать дистанцию, не превышать скорость. В непогоду количество мелких аварий увеличивается. Также не стоит парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

О сломанных знаках и неисправных светофорах можно сообщать в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7(495)539-54-54 или 3210 с мобильного.